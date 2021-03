Pressestimme: 'Der neue Tag' zu Landtagswahlen

WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag" schreibt zu den Landtagswahlen:

Was jetzt niemand ertragen kann, sind vollmundige Ankündigungen, Versprechen oder Schuldzuweisungen an den politischen Gegner, um die eigenen Umfragewerte zu verbessern. Doch die SPD hat jetzt schon Mühe, sich wie ein Teil der Regierung zu benehmen, und die Union droht in den Schlund der Selbstbeschäftigung zu stürzen. Wenn Scholz, Laschet, Söder und Co. in den kommenden Monaten nicht mit Bedacht vorgehen, fliegt ihnen am Wahltag alles um die Ohren./yyzz/DP/eas