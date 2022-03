Pressestimme: 'Die Glocke' zu einem Öl-/Gas-Embargo

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu einem Öl-/Gas-Embargo:

"Die Zwei-Euro-Marke an der Tankstelle ist seit einigen Tagen geknackt. Auch die Gas- und Heizölpreise steigen ungebremst. Eine Beruhigung der Situation ist nicht abzusehen. Wie auch? Keine zwei Flugstunden entfernt wird ein gnadenloser, brutaler Angriffskrieg geführt. Wer glaubt, seine Solidarität mit den Menschen in der Ukraine könne sich auf das Anzünden von Kerzen beschränken, täuscht sich. (...) Die Politik sollte dieses Votum ernst nehmen - deswegen ist es bedauerlich dass der Kanzler sich gestern gegen ein Embargo ausgesprochen hat. Der Krieg in der Ukraine muss so schnell wie möglich beendet werden. (...) Den Herrscher im Kreml würde ein Ausweiten der Sanktionen, ein Öl- und Gas-Embargo, hart treffen. Russland führte ein solch konsequentes Handeln in die wirtschaftliche Katastrophe, die das Aus für Putin und seinen Machtapparat bedeuten kann."/yyzz/DP/he