Pressestimme: 'Die Glocke' zu Kardinal Woelki/Missbrauch in Kirche

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Kardinal Woelki/Missbrauch in Kirche:

"Die katholische Kirche muss sich entscheiden, ob sie für die große Mehrheit der Gläubigen bedeutsam bleiben will. Dafür muss sie sich nicht um jeden Preis dem Zeitgeist anpassen und ihren Wesenskern aufgeben. Aber eines muss sie gewiss: zu eigenen Fehlern stehen und sie transparent aufarbeiten - vor allem im Zusammenhang mit Missbrauchsvorfällen. Wer als moralische Instanz gelten will, wird an den eigenen Ansprüchen gemessen. Genügt man diesen nicht, predigt aber weiter von der hohen Kanzel hehre moralische Grundsätze, dann ist die Fallhöhe besonders groß. Dass die Katholiken im Erzbistum Köln mit Erzbischof Woelki noch ihren Frieden machen, ist nahezu ausgeschlossen. Es sieht ganz danach aus, dass es dort eines personellen Neuanfangs bedarf."/zz/DP/fba