Pressestimme: 'Die Glocke' zu Lebensmittelkäufen im Internet

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Lebensmittelkäufen im Internet:

"Die mit Wagniskapital in Millionenhöhe aufgepeppten Start-ups Gorillas, Flink und Picnic, die einer städtischen Klientel Alltägliches vom Aufschnitt bis zur Zucchini ins Haus bringen, werden ein Nischendasein fristen - zu dicht gewoben ist das Filialnetz der Handelsketten, zu stark die Bindung der Kunden an Bäcker und Fleischer nebenan. Was aber, wenn Deutschlands Marktführer Aldi, Edeka und Co. sowie alteingesessene Fachgeschäfte die Online-Idee der Jungfirmen aufgreifen? Nicht nur in urbanen Zentren, sondern auch in dünn besiedelten Landstrichen Lebensmittel-Lieferdienste anbieten, für jedermann kinderleicht zu nutzen? Dann hätte die Digitalisierung einen echten Nutzen - für Ältere, für Menschen ohne einen Nahversorger in der Nähe und für Bürger, denen für einen Einkauf schlicht das passende Verkehrsmittel fehlt."/kkü/DP/he