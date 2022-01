Pressestimme: 'Die Glocke' zu Ukraine-Gesprächen

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Ukraine-Gesprächen:

"Grundsätzlich ist es immer besser, miteinander zu reden, als dass Funkstille herrscht. Zwar ist das bloße Zustandekommen derartiger Gespräche bereits ein Erfolg für denjenigen, der sie mit einer Drohkulisse erzwingt, in diesem Fall also Russland. Doch was wäre die Alternative? Warten, bis Kreml-Chef Wladimir Putin klein beigibt und von sich aus seine Truppen aus der Grenzregion zur Ukraine abzieht? Das wäre riskant und könnte dauern."/yyzz/DP/he