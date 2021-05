Pressestimme: 'Die Glocke' zum Gedenken an Sophie Scholl

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zum Gedenken an Sophie Scholl:

"Sophie Scholl war eine junge Frau mit Schwächen, Zweifeln und Widersprüchen. Gerade deswegen taugt sie als Vorbild und Identifikationsfigur für Jugendliche, die mit sich selbst hadern und solche (Selbst-)Zweifel kennen. Die Größe von Scholls Widerstandstat wird dadurch nicht geschmälert. Im Gegenteil: Es ist und bleibt beeindruckend, wie diese 21-Jährige in der menschenverachtenden Nazi-Diktatur auf ihr Gewissen hörte und daraus Konsequenzen zog, die bis in den Tod reichten. Leider lädt eine so prägnante historische Figur aber auch zum Missbrauch ein. Wenn einige sogenannte Querdenker sich in ihrer Kritik an staatlichen Corona-Maßnahmen mit Sophie Scholl auf eine Stufe stellen, ist das geschmacklos und inakzeptabel. Scholl bot einem verbrecherischen System die Stirn und opferte ihr Leben. Querdenker haben bei friedlichen Demonstrationen im freiheitlichen Rechtsstaat nichts zu befürchten. Wenn sie Sophie Scholl für sich vereinnahmen, beleidigen sie das Andenken an diese mutige junge Frau."/yyzz/DP/he