Pressestimme: Die 'Süddeutsche Zeitung' zur Kritik am Corona-Fonds

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die 'Süddeutsche Zeitung' zur Kritik am Corona-Fonds:

"Der Sondergipfel hat beschlossen, dass 750 Milliarden Euro als Zuschüsse oder niedrig verzinste Kredite an besonders betroffene Staaten gehen. Das Geld soll dort helfen, das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben zu erhalten - und die Märkte offen zu halten. Das ist Voraussetzung dafür, dass weiter deutsche Autos gekauft und deutsche Touristen willkommen geheißen werden. Die Klagen darüber, dass dafür im eigentlichen EU-Haushalt gekürzt worden ist oder Deutschland jetzt für andere Staaten die Schulden zu finanzieren hat, sind wohlfeil. Zur Wahrheit gehört, dass die Europäer bisher nie alles Geld ausgegeben haben, das im Haushalt vorhanden war; auch jetzt sind rund 260 Milliarden Euro übrig. Und, zweitens, ist es mitnichten so, dass die reichen Länder den schwächeren Geldgeschenke überreichen. Ja, Deutschland zahlt jetzt mehr. Dafür bekommt es aber eine Gegenleistung: offene Märkte und offene Türen in Europa. Mehr geht nicht./yyzz/DP/fba