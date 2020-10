Pressestimme: 'Die Welt' zu Boykottdrohung/Russland/EU

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Boykottdrohung/Russland/EU:

"Eine Gesprächsverweigerung hat schon in den 80er-Jahren nicht gefruchtet, als Moskau zeitweilig die Genfer Abrüstungsverhandlungen boykottierte. Sie hat auch nichts gefruchtet, als Bonn einst die Kontakte zu Staaten abbrach, die die DDR anerkannten. Beide Male endete das in der Sackgasse, und beide Male war die Lösung eine neue Politik. Das gilt auch heute. Russlands Probleme anders zu lösen als mit Nowitschok, Pistolen und Njet würde Sanktionen überflüssig machen."/be/DP/nas