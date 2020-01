Pressestimme: 'Die Welt' zu CDU/Linke/Thüringen

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu CDU/Linke/Thüringen:

"Landen Christdemokraten und frühere SED-Genossen in Erfurt bald zusammen auf einer Regierungsbank? Oder hat man im Konrad-Adenauer-Haus nur schlecht geträumt? Was sich gerade zwischen der Thüringer Union und der Linken unter dem Stichwort "Projektregierung" anbahnt, dürfte nicht nur die CDU-Führung in Alarmzustand versetzen. Es gibt einen klaren Beschluss: Mit der Linken paktiert die Union ebenso wenig wie mit der AfD. Basta. Aber mit "Basta" ist der Union im Osten schon lange nicht mehr geholfen. Wenn man angesichts der schwierigen Verhältnisse im Landtag im Freistaat für Stabilität sorgen kann, ist das kein Skandal. Es ist vielmehr die staatspolitische Verantwortung dieser Parteien."/yyzz/DP/he