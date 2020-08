Pressestimme: 'Die Welt' zu Debatte über den richtigen Umgang mit Corona

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zur Debatte über den richtigen Umgang mit Corona:

"Gerade jetzt, inmitten der Pandemie, ist die Frage, wie viel Zweifel wir zulassen, ein Gradmesser für die Stabilität unserer Gesellschaft. Es geht nicht um Corona-Leugner auf der einen und Corona-Versteher auf der anderen Seite. So simpel ist die Lage nicht, auch wenn manche sie gerne so darstellen möchten. Der Begriff "Covidioten" ist der Versuch, eine Eindeutigkeit zu schaffen, die es nicht gibt. Denn diejenigen, die die Existenz des Virus leugnen, mit denjenigen gleichzusetzen, die die Corona-Maßnahmen hinterfragen, tötet jede inhaltliche Debatte. Gesellschaftlicher Konsens aber kann nur durch Austausch von Argumenten entstehen. Was passiert, wenn der nicht mehr möglich ist, hat Deutschland nach dem Sommer 2015 in der Flüchtlingsfrage erlebt."