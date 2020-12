Pressestimme: 'Die Welt' zu den Corona-Impfungen ab Januar

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu den Corona-Impfungen ab Januar:

"Viele Bürger werden den harten Lockdown ertragen, weil sie hoffen, dass es ab Januar wirklich besser wird. Das Land braucht eine Perspektive. Mit den Impfungen bekommt es diese. Die Zielparameter sind klar definiert: Am 5. Januar soll es losgehen, spätestens. Die Zahl der Menschen, die Tag für Tag geimpft werden können und sollen, steht bereits fest. Jedes Bundesland hat einen konkreten Plan. Es gibt keine Ausreden mehr. Sollte sich dann aber, am 9. oder 10. Januar, wieder politisches Zögern und Versagen bei der Umsetzung offenbaren, wäre das fatal. Wenn es dann heißt, man komme bei den Impfungen wegen organisatorischer Probleme langsamer voran als gedacht - dann werden viele endgültig die Geduld verlieren."/be/DP/nas