Pressestimme: 'Die Welt' zu den Kandidaten für den CDU-Vorsitz

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu den Kandidaten für den CDU-Vorsitz:

"Es wäre aus Sicht der Unionsparteien gut, die Konkurrenten würden sich nicht zu sehr entzweien. Bereits die zweite Umfrage dieses Monats sieht auf Bundesebene eine grün-rot-rote Mehrheit. Je lauter die Union sich fetzt - und der Richtungskampf wird noch sehr laut werden -, desto eher sind Wähler bereit, dann eben mal etwas ganz anderes auszuprobieren. Ein in Aussicht stehender Lagerwahlkampf gegen eine tendenziell linke Gruppierung begünstigt wiederum Merz. Man kann in einem solchen Fall damit rechnen, dass etliche AfD-Anhänger die Merz-CDU wählen, um einen Kanzler Robert Habeck zu verhindern. Laschet würde derzeit lieber die Entstehung eines grün-rot-roten Lagers im Ansatz hintertreiben, indem er die CDU von vornherein auch für eine schwarz-grüne Option bereithält."/be/DP/nas