Pressestimme: 'Die Welt' zum EZB-Urteil des Bundesverfassungsgerichts

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zum EZB-Urteil des Bundesverfassungsgerichts:

"Zu Recht haben die Verfassungsrichter die aktuellen Krisenhilfen bei ihrem Urteil außen vor gelassen. In der Not muss pragmatisch gehandelt werden. Doch der mutige Richterspruch weist auf die Zeit danach. Die EZB darf dann nicht länger alle Probleme einfach mit neuen Billionenprogrammen zudecken. Die Regierungen der Euro-Staaten sind gefordert, ihren Grundsatzstreit, Transferunion versus Stabilitätsunion, offen auszutragen. Denn nur so hat der Bürger die Chance, den Weg mit seiner Wahl zu beeinflussen."/yyzz/DP/nas