Pressestimme: 'Die Welt' zum Fall Wirecard

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zum Fall Wirecard:

"Hilfreich für die Aufarbeitung des Skandals wäre es, wenn Wirecard aus dem Bundestagswahlkampf herausgehalten werden könnte. In den vergangenen Tagen entstand der Eindruck, Angela Merkel und Olaf Scholz seien an dem immer offensichtlicheren Betrug beteiligt gewesen, wenn detailliert darüber berichtet wurde, mit wem sie oder ihre Mitarbeiter wann in Sachen Wirecard gesprochen hatten. Für parteitaktische Spielchen ist der Fall zu ernst und zu wichtig für den Wirtschaftsstandort."/ra/DP/fba