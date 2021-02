Pressestimme: 'Die Welt' zum Impfgipfel

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zum Impfgipfel:

"Der Gipfel darf nicht bloß mit einem "Wir schaffen das" enden. Der Rückhalt in der Bevölkerung für die Maßnahmen wird nicht ewig halten. Die Infektionszahlen sinken, Mutationen sorgen zwar für Unwohlsein, werden die gärende Frustration vieler Menschen aber nicht dauerhaft lindern. Stattdessen wird Deutschland von Wirtschaftsminister Peter Altmaier darauf vorbereitet, dass der Lockdown anhält - auch bei einem Inzidenzwert von unter 50 Neuinfektionen. Dabei schien ausgemacht, dass diese Grenze reicht, um uns zurück ins Leben zu schicken. Der Vorstoß zeigt: Geht es um die Beschränkung von Freiheiten, darf offenbar alles gedacht werden. Denselben Maßstab muss die Politik endlich an den gesamten Kampf gegen Corona anlegen. Das ist sie uns schuldig."/be/DP/fba