Pressestimme: 'Die Welt' zur Notwendigkeit der Corona-Maßnahmen

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zur Notwendigkeit der Corona-Maßnahmen:

"Jeder muss weiterhin daran denken, dass es in einer Pandemie eben nicht nur um das eigene Risikoempfinden geht. Sondern auch darum zu gewährleisten, dass Wirtschaft und Gesellschaft so gut wie möglich weiter funktionieren können. Wie schnell die Situation aber wieder außer Kontrolle geraten kann, hat sich in Frankreich, Israel, Spanien und Wien gezeigt. Dort sind die Kliniken wieder voll, es gibt (regionale) Lockdowns. Wenn Deutschland auch in den Wintermonaten ein Corona-Wunderland bleiben will, dann sollten alle die Spätsommertage noch einmal genießen. Um draußen, mit Abstand, Freunde zu treffen - und um daran zu denken, dass diese Freiheit nur dann bestehen bleiben wird, wenn alle weiterhin vorsichtig sind."/yyzz/DP/men