Pressestimme: 'Die Zeit' zu CDU/Jugend

HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu CDU/Jugend:

"Während der Klimawandel in die Zukunft weist und vor allem die Jugend trifft, verschiebt der demografische Wandel das Stimmgewicht hin zu denen, die weniger Zukunft haben, vulgo den Alten. Für diese Klientel hat die CDU lange Politik gemacht. Will sie aber eine Volkspartei bleiben, hat sie keine Wahl: Sie muss in den sauren grünen Apfel der Klimapolitik beißen. Je länger sie dann auf ihm herumkaut, desto süßer wird er. Denn auch das zeigen die Jugendstudien: Junge Menschen sind grün, aber keine Revoluzzer. Sie verstehen sich blendend mit ihren Eltern und sehnen sich nach Stabilität. Die Jugend ist also so konservativ gesinnt wie seit Langem nicht mehr. Sollte es der CDU gelingen, sie zu vergrätzen, wäre das eine ziemlich formvollendete Ironie der Geschichte."/yyzz/DP/fba