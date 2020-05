Pressestimme: 'Die Zeit' zu China

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu China:

"Den Deal mit der Bevölkerung - wir sorgen für Wohlstand, ihr haltet still - höhlt das Regime in der Corona-Krise aus. Für Wachstum können wir nicht mehr garantieren, heißt es nun, aber wir sorgen für eure Gesundheit und behaupten das Land gegen unsere Feinde. Nationalismus und digitale Überwachung sind die verbleibenden Säulen der Macht von Chinas Kommunistischer Partei. Die Welt muss sich darauf einstellen, dass Peking in Zukunft auch auf Kosten der Wirtschaft eskalieren wird, um nach innen keine Schwäche zu zeigen."/yyzz/DP/fba