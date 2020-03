Pressestimme: 'Die Zeit' zu Corona im Flüchtlingslager

HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu Corona im Flüchtlingslager

"Spätestens jetzt, da Europas asylpolitischer Krisenherd zu einem Seuchenherd werden könnte, sollten Europas Staats- und Regierungschefs die Lage auf den Inseln als das begreifen, was sie schon lange ist: nicht nur ein politisches Problem. Sondern ein humanitärer Notfall, der einer Intervention bedarf. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Dafür aber müssten sie zwei Reflexe unterdrücken. Sie müssten aufhören, auf eine gesamteuropäische Lösung zu pochen, an die kaum jemand mehr glaubt. Und sie müssten sich trauen, ihre Politik nicht am Radau der Rechtspopulisten auszurichten. Sondern am Rat der Ärzte."/yyzz/DP/fba