Pressestimme: 'Die Zeit' zu Trump/Wahlen

HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" schreibt zu Trump und den US-Wahlen:

Wenn sich Proteste und Gewalt aber fortsetzen, wenn sie sich von den liberalen Innenstädten in die eher konservativen Vororte ausbreiten, dann steigt die Angst der weißen Mütter um ihre Kinder. Dann ist ihnen struktureller Rassismus weniger wichtig als die Sicherheit ihrer Familien. Und die weißen Frauen in den Vorstädten sind eine entscheidende Wählergruppe. Vor vier Jahren haben auch sie Trump ins Amt verholfen. Solche Ängste nutzt Trump aus - und heizt sie an. Er übertreibt die Gefahren in den Städten, attackiert die Demonstranten und liberale Bürgermeister als radikale Sozialisten und wirft Biden vor, die Vororte ruinieren zu wollen. Das bleibt nicht ohne Wirkung./ra/DP/eas