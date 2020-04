Pressestimme: 'Die Zeit' zu Ungarn

HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu Viktor Orbán:

"Ungarn? Ach. Die Abgebrühten in Brüssel und Berlin winken ab. So sei er halt, der ungarische Regierungschef. Immer gehe Orbán ans Limit. Manche Christdemokraten und Christsoziale duzen "den Viktor" noch aus der Zeit, in der dieser ein Freiheitskämpfer gegen den Kommunismus war. Aber das ist lange her, und was in Ungarn in diesen Tagen geschieht, ist mehr als nur die jüngste Volte eines notorischen Quertreibers. In Budapest wird auch die Zukunft Europas verhandelt - jenes freiheitlich und rechtsstaatlich verfassten Europas, wie wir es bislang kannten.