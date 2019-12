Pressestimme: 'Emder Zeitung' zu Gute Vorsätze

EMDEN (dpa-AFX) - "Emder Zeitung" zu Gute Vorsätze:

"Natürlich sind die Erfolgsaussichten gering - anderenfalls wären die Vorsätze nicht jedes Jahr aufs Neue dieselben. Sie sind aber auch nicht ganz aussichtslos. Es besteht sogar immer berechtigte Hoffnung, solche Vorsätze tatsächlich einmal umzusetzen. Dann vielleicht, wenn man die Tipps des Experten befolgt und nicht zu viel auf einmal will.Die Welt dagegen gaukelt einem Lösungen für den den schnellen Erfolg in allen Bereichen vor: Bauch weg, perfekte Englisch-Kenntnisse, Führungsmanagement - alles in 14 Tagen. Dass das alles Quatsch ist, für diese Erkenntnis braucht man keine Experten. Aber Anstöße wie den Jahreswechsel. So gesehen sind die guten Vorsätze kein schlechtes Instrument, um an seinen Lebensgewohnheiten endlich etwas zu ändern. Und wer weiß? Vielleicht gelingt es ja im kommenden Jahr."/ra/DP/he