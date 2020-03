Pressestimme: 'FAZ' zu Börseneinbruch/EZB-Intervention

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'FAZ' zu Börseneinbruch/EZB-Intervention

Spätestens nach einem weiteren schlimmen Tag an der Börse steht fest: Die Geldpolitik kann den aus dem Virus entstehenden wirtschaftlichen Schaden einzugrenzen versuchen, aber sie ist allein nicht in der Lage, den Sturz der Wirtschaft in eine Rezession zu verhindern. Das hat auch die Europäische Zentralbank erkannt, die mit ihren Beschlüssen vom Donnerstag einen wichtigen und willkommenen Beitrag leistet, die Geschäftsbanken vor Liquiditätsnöten zu bewahren. Aber die EZB verzichtete aus guten Gründen auf weitere Senkungen ihrer Leitzinsen. Dies ist ohnehin nicht in erster Linie die Stunde der Ökonomen und der Wirtschaftspolitiker, sondern die Stunde der sich zum Teil aufopfernden Ärzte und Krankenschwestern sowie der Gesundheitspolitiker./yyzz/DP/zb