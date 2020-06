Pressestimme: 'Frankenpost' (Hof) zu US-Truppen/Nato

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" (Hof) zu US-Truppen/Nato

Die Nato hat beim Ausbau der Truppenpräsenz in Osteuropa minutiös darauf geachtet, nicht gegen die Nato-Russland-Akte aus dem Jahr 1997 zu verstoßen. Sie sieht vor, dass die Allianz auf ehemaligem Warschauer-Pakt-Gebiet von festen Stationierungen in großer Zahl absehen muss. Seither gibt es eine Art Rotationsprinzip für Nato-Soldaten in Osteuropa. Länder wie Polen halten die Abmachung angesichts des russischen Gebarens zwar für längst überholt, aber sie auch von Nato-Seite zweifelsfrei zu verletzen, kann nicht die Lösung sein. Das böte dem russischen Präsidenten Putin einen billigen Vorwand, um seinerseits weitere Abmachungen zu ignorieren. Trumps sogenannter Plan ist nicht nur undurchdacht, sondern auch geschichtsvergessen und gefährlich./al/DP/mis