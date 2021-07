Pressestimme: 'Frankenpost' zu Ambitionen von Verkehrsminister Scheuer (CSU)

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Ambitionen von Verkehrsminister Scheuer (CSU):

"Die Stärke der Union und die Schwäche der Grünen in den aktuellen Umfragen lassen den Viel-Geprügelten hoffen, sein Ministeramt erneut erlangen zu können. Das republikweite Kopfschütteln über so viel Chuzpe übergeht er geflissentlich. Und insgeheim hoffen sie bei der CSU wohl auf Stimmen von Wählerinnen und Wählern, die eine Pkw-Autobahnmaut trotz allem befürworten, um auch Ausländer zur Kasse zu bitten."/be/DP/he