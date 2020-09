Pressestimme: 'Frankenpost' zu Corona-Krise im Gastgewerbe

HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" zur Corona-Krise im Gastgewerbe:

"Doch während in den Innenstädten wieder flaniert, geshoppt, gegessen und getrunken wird, darf nicht vergessen werden, was derzeit schlicht nicht sichtbar ist: Seit fast sechs Monate wird auf den Tanzflächen in deutschen Clubs und Diskotheken nicht mehr gefeiert. Hilfskredite und Soforthilfen kommen zwar bei betroffenen Clubs und Großraumdiskotheken an, können aber nur vorerst das allerschlimmste abwenden. Wenn über Monate kein Euro eingenommen wird: Welcher Betrieb soll das überstehen? Für die Betreiber geht es um ihre Existenz. Der Widerspruch zwischen Hygiene- und Abstandsregeln und ausgelassenem Feiern in geschlossenen Räumen ist offensichtlich. Und es mag noch nicht die Zeit gekommen sein, um wieder zurück zur Normalität zu kehren und auf die Tanzflächen zu stürmen. Trotzdem muss den Betreibern eine - politisch und gesellschaftlich verantwortbare - Perspektive gegeben werden."