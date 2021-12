Pressestimme: 'Frankenpost' zu Corona-Protesten

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Corona-Protesten:

Die Gesellschaft spalten vielmehr diejenigen, die sich jeder sachlichen Diskussion entziehen, die mit Fake News operieren und die in ihren Auftritten immer aggressiver werden. Auch wenn sie nicht einmal davor zurückschrecken, als Mob mit Fackeln vor dem Haus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) in bedrohlicher Art und Weise aufzumarschieren, ist doch eines klar: Sie sind nicht im Recht./be/DP/mis