Pressestimme: 'Frankenpost' zu Diskriminierung

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost' zu Diskriminierung:

"Homosexuelle Polizisten unerwünscht - so kann man die Forderung der New Yorker "Pride"-Parade zusammenfassen, Gesetzeshüter aufgrund ihres Berufs von der Veranstaltung auszuschließen, die eigentlich das Gegenteil im Blick haben sollte: den Kampf gegen Diskriminierung. Sie verkehren dabei ihre eigenen Ideale. Das reiht sich ein in immer mehr Ereignisse, bei denen Kämpfer gegen systematische Ungleichbehandlung selbst dazu übergehen, Menschen auszugrenzen, die nicht in ihr Weltbild passen. Der Kampf gegen Diskriminierung endet eben nicht vor der eigenen Haustüre. Vor allem nicht, wenn man selbst Teil des Problems ist."/yyzz/DP/he