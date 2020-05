Pressestimme: 'Frankenpost' zu steigenden Schulden in der Corona-Krise

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu steigenden Schulden in der Corona-Krise:

"Düster sieht es hingen für einen Währungsverbund aus, dessen Mitgliedstaaten sich im Hinblick auf Wirtschaftskraft und Schuldentragfähigkeit drastisch unterscheiden. Womit wir bei der Eurozone wären, die bald wieder gehörig unter Druck geraten wird. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird wieder einmal in die Rolle des Retters in höchster Not schlüpfen müssen. Die nächste Krise könnte so schlimm werden, dass sie den europäischen Staatenverbund noch heftiger durchschütteln wird, als das in der Finanzkrise der Fall war. Denn die Bekämpfung der Corona-Pandemie und ihrer dramatischen Folgen lässt die Verbindlichkeiten von Staaten, Unternehmen und Privathaushalten in die Höhe schnellen."/yyzz/DP/he