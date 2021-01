Pressestimme: 'Frankenpost' zu USA

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu USA:

"Dass ein Mann wie Trump Präsident werden konnte, muss im höchsten Maß irritieren. Viel mehr Anlass zur Sorge gibt, dass eine so alte, so gefestigte Demokratie wie die amerikanische an diesen Punkt geraten konnte. Bei aller Erregung über den Präsidenten, der nun glücklicherweise Geschichte ist, darf das nicht aus dem Blick geraten. Zumal in der Betrachtung von außen. Schließlich weisen viele Demokratien auch in Europa ähnliche Tendenzen auf: das Erstarken populistischer Kräfte, die abnehmende Toleranz und die sinkenden Hemmschwellen in der politischen Auseinandersetzung."