Pressestimme: 'Frankenpost' zu Wirecard

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Wirecard:

"Der Fall Wirecard wirft aber auch ein Schlaglicht auf ein verändertes gesellschaftliches Umfeld. Im Handumdrehen werden heute Geschäfte abgewickelt, im Internet, online, weltweit, und es spielt keine Rolle, wo der Händler sitzt. Alles im Vertrauen darauf, dass es "sicher" ist. Nicht von ungefähr haben fiktive Wirtschaftskrimi-Serien wie "Bad Banks" hohe Einschaltquoten - weil sie so nah an der Realität spielen. Dieser Faszination des Bösen kann ein Rechtsstaat nur mit der Androhung harter Strafen begegnen. Auch Wirtschaftskriminalität ist Kriminalität. Der Standort Deutschland wird diesen Skandal überstehen, so wie die Autoindustrie nach wie vor weltweit einen guten Ruf hat. Man kann vor allem davon ausgehen, dass 99 Prozent aller deutschen Unternehmen und Unternehmer, der immer wieder beschworene langjährig erfolgreiche Mittelstand, ihre Erfolge mit ehrlichen Methoden und guten Produkten erzielen."/al/DP/jha