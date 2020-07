Pressestimme: 'Frankenpost' zum digitalen Spielekonsum von Jugendlichen

HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" zum digitalen Spielekonsum von Jugendlichen:

"Wer immer mehr Zeit in virtuellen Räumen verbringt, verlernt das echte Leben, findet sich unter Umständen in der Realität nicht mehr zurecht. Natürlich ist es nicht verwerflich, wenn Jugendliche ab und zu in Online-Spielen abtauchen und die Welt um sich herum vergessen. Das Problem ist das rechte Maß. Dazu müssen Kinder und Jugendliche ein Bewusstsein dafür entwickeln, was ihnen gut tut und wo womöglich eine Sucht beginnt. Um das herauszufinden, gibt es zum Beispiel die kostenlose Blu App. Besser gegen soziale Isolation wirkt allerdings ein reales Treffen mit Freunden oder Bekannten. Warum nicht heute damit beginnen, am Internationalen Tag der Freundschaft?"/yyzz/DP/fba