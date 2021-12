Pressestimme: 'Frankenpost' zum Großen Zapfenstreich für Angela Merkel

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zum Großen Zapfenstreich für Angela Merkel:

Mit "Großer Gott, wir loben Dich" hat Angela Merkel eine Lobgesang gewählt, der bei evangelischen wie katholischen Christen gleichermaßen von Bedeutung ist. Erstaunlich in einer Zeit, da immer weniger christliche Anker im täglichen Leben sicht- und spürbar sind. Als Pfarrerstochter mag Angela Merkel um die Bedeutung dieses alten Liedes wissen. Der Glaube als Helfer in der Not, die Bitte um Gottes Güte und Trost: Wann passt das besser als in der Krise? Mit "Auf dich hoffen wir allein; lass' uns nicht verloren sein", endet das Lied. Wer weiß, wie oft Merkel das in den 16 Jahren Amtszeit gedacht hat. An Krisen mangelte es ihr ja wirklich nicht. An Gottvertrauen wohl auch nicht./yyzz/DP/mis