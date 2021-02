Pressestimme: 'Frankenpost' zum Missbrauchsskandal/Woelki

HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" zum Missbrauchsskandal/Woelki:

"Diese Verbrechen wurden möglich, weil Mädchen und Jungen dem Menschen, der sie missbrauchte, vertrauten. Weil die katholische Kirche mit ihren Würden(?)trägern ein schier grenzenloses Selbstverständnis der Unangreifbarkeit wie die Monstranz zu den Prozessionen vor sich hertrug und im Schatten dieser Scheinheiligkeit übelste Taten vollzog. Noch immer - allen unbestrittenen Verbesserungen und Anstrengungen zum Trotz - verheimlichen die Täter in den Soutanen das schreckliche Ausmaß, halten die alten Männer in Rom ihre Hände über die Priester und Bischöfe, die sich so sehr versündigt haben. Solange dies nicht endet, verdient die katholische Kirche nie wieder auch nur das geringste Vertrauen. Zu schlimm, zu böse, zu abstoßend ist das Geschehene."