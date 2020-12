Pressestimme: 'Frankenpost' zum Reisen nach Corona

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zum Reisen nach Corona:

"So schön und ruhig ein Venedig ohne Kreuzfahrtschiffe und ein Neuschwanstein ohne internationale Besucher war, so überraschend der Sonnenaufgang auf der Alb, der mit dem in den Tropen konkurrieren kann. Dass Reisenden die Welt offen steht, ist gut. Aber wir sollten achtsamer reisen, um uns diese schöne Welt zu bewahren."