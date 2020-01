Pressestimme: 'Frankenpost' zum RTL-Dschungelcamp

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zum RTL-Dschungelcamp:

"Lange hat das den Rest der Welt nicht interessiert, das Sterben und das Leid von Mensch und Tier in Australien. Nun taucht die Forderung auf: Sagt das unsägliche RTL-Dschungelcamp ab, bei dem sich in Australien abgetakelte ehemalige Prominente zum Ergötzen ihres Publikums herumlümmeln und dummes Zeug von sich geben. Doch der Sender RTL will auf dieses Spaß-Programm nicht verzichten. Das bringt Werbeeinnahmen, viel Geld. Die Sturheit der Verantwortlichen erinnert an das Motto, das IOC-Chef Avery Brundage 1972 nach dem Münchner Olympia-Attentat ausgerufen hat: "The Games must go on!" Brot und Spiele - bis in den Abgrund - bloß nicht tiefer denken!"/yyzz/DP/he