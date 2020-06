Pressestimme: 'Frankenpost' zum Warten auf einen Corona-Impfstoff

HOF (dpa-AFX) - 'Frankenpost' zum Warten auf einen Corona-Impfstoff

"Bis jedoch ein Impfstoff zur Verfügung steht, gilt es, wachsam zu bleiben und mit Beschränkungen zu leben. Großveranstaltungen zum Beispiel stellen nach wie vor ein Risiko dar: Sie können zwar folgenlos bleiben, es kann aber auch ein zufällig anwesender sogenannter Superverteiler gleich mehrere Menschen anstecken, die dann das Virus in viele Regionen tragen - so wie das etwa im österreichischen Skiort Ischgl der Fall war. Sollte es dann zu einer weiteren Infektionswelle kommen, wären menschliches Leid und wirtschaftlicher Schaden immens. Daher sollte alles getan werden, um eben dies zu vermeiden. Hier ist Deutschland auf einem guten Weg."/be/DP/zb