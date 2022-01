Pressestimme: 'Frankenpost' zur E-Auto-Förderung

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zur E-Auto-Förderung:

"Auf der Strecke bleiben Familien auf dem Land, die auf größere Fahrzeuge angewiesen sind. Bei niedrigeren Grenzen wäre es derzeit schwierig bis unmöglich, ein Hybrid-Fahrzeug, geschweige denn ein reines Elektroauto, zu finden, in dem mehrere Kinder inklusive der sprichwörtlichen Kegel in Form von Kindersitzen, Kinderwagen, Einkäufen et cetera Platz finden. Gerade die Förderung ist für viele beim Kauf ausschlaggebend. (...) Übrig bliebe vielen wohl nur der Rückgriff auf einen Verbrenner. Und das bei stetig steigenden Spritpreisen aufgrund der CO2-Bepreisung. Mit niedrigeren Fördergrenzen ist die Mobilitätswende nicht zu schaffen."