Pressestimme: 'Frankenpost' zur Grundrente

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zur Grundrente:

"Die globale Wirtschaft ist geprägt von radikalen Ansprüchen an Kosten und Effizienz. Wer heute noch an von gegenseitiger Loyalität ausgestaltete Firmen-Mitarbeiter-Beziehungen denkt, bewegt sich in der Nostalgie der Old-Economy. Doch das tut die Bundesregierung mit ihrem Grundrentenkonzept. Viele Menschen werden durch das Raster der Zuschusskriterien fallen, die gesellschaftliche Spaltung in Habende und Nichthabende wird weitergehen. In der digitalen Zukunft braucht es den Mut zu einem radikalen Sozialumbau - Stichwort: bedingungsloses Grundeinkommen."/yyzz/DP/nas