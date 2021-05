Pressestimme: 'Frankenpost' zur Inzidenz-Entwicklung

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zur Inzidenz-Entwicklung:

"An diesem Mittwoch ist ganz Deutschland seit langem mal wieder unter der magischen Inzidenz von 50. Selbst wenn diese Zahl positiv stimmt, tritt damit auch wieder das nun schon alte Corona-Problem zu Tage. Was gilt für wen und wann? Die Notbremse ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 oder schon die Regelungen für die 50er-Inzidenz? Viele Verordnungen der letzten Wochen stehen nun vor dem Praxistest. Schon ist das Chaos wieder da: Bei wem das Virus "nur" über Antikörpertests erkannt wurde, schaut laut Verordnungen weiter in die Röhre, es braucht schon den PCR-Test. Das Wirrwarr der Verordnungen wird also auch die zweite Welle der Euphorie schnell wieder ersticken, wenn nicht endlich Klarheit herrscht."/yyzz/DP/nas