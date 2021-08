Pressestimme: 'Frankenpost' zur künftigen Rolle der USA in der Weltpolitik

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zur künftigen Rolle der USA in der Weltpolitik:

"Auch unter Joe Bidens Führung sind die USA zunehmend mit sich selbst beschäftigt. Die innenpolitischen Probleme sind so groß, dass die Supermacht kaum mehr Lust verspürt, sich in teure militärische Auslandseinsätze zu verstricken. Deutschland und die EU hätten sich längst auf den wachsenden Isolationismus der USA vorbereiten müssen. Washington wird zwar auf zahlreichen Feldern ein wichtiger Partner bleiben. Allerdings wäre es sinnvoll, sich nicht auf die transatlantische Achse zu fixieren. Auf enge Beziehungen zu totalitären Staaten wie China oder Russland zu setzen, wäre indes sehr riskant, wenn nicht gefährlich. Deutsche und europäische Politiker müssen also einen schwierigen Spagat schaffen."