Pressestimme: 'Frankenpost' zur Ukraine

HOF (dpa-AFX) - 'Frankenpost' zur Ukraine

All die Diplomatie erweist sich als wertlos. Keiner kann sagen, man habe sich nicht bemüht. Bis zur letzten Sekunde taten westliche Politiker alles nur Erdenkliche. Vielleicht waren sie zu naiv, weil sie sich nicht ausmalen wollten, wie Autokraten wie Putin ticken. Jetzt herrscht Krieg. Krieg in Europa. Und das lässt einen schaudern, weil seit Jahrzehnten das Grauen, das Gemetzel, die hässlichen Taten, das schreckliche Blutvergießen, die Angst, die Toten eines solchen Zustandes nicht mehr so nah, so spürbar waren wie jetzt. Wenn man die Auswirkungen, aber auch schlicht die Entfernung betrachtet, ist es beileibe keine Dramatisierung, von einem Krieg vor unserer Haustür zu sprechen. Dass man das einmal wieder sagen würde!