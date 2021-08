Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Afghanistan

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Afghanistan:

"Die Rettungsflüge gegen den Willen der Taliban fortzusetzen wäre nur mit einem erheblichen militärischen Aufwuchs möglich, der den gerade erst vollzogenen Abzug in Teilen infrage stellen würde. Nicht nur der amerikanische Präsident hat daran kein Interesse. (.) Deshalb gibt es Kontakte zu den Taliban, und man hofft auf gute Dienste der Türkei oder Russlands. Dem militärischen Scheitern folgt die diplomatische Demütigung. Zumindest ist inzwischen ein wenig deutlicher geworden, welches Interesse die Taliban in dieser Frage treibt: Sie wollen offenbar nicht, dass Afghanen, die ihnen wegen ihres Fachwissens noch nützlich sein könnten, das Land verlassen. Das liegt an der zunehmend schwierigen (Versorgungs-)Lage, wird die humanitären Bemühungen des Westens aber nicht einfacher machen."/DP/jha