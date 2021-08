Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Afghanistan

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Afghanistan:

"Es gibt nichts daran zu beschönigen, dass der Abzug der westlichen Soldaten aus Afghanistan zu einem Desaster geraten ist; einem Desaster, zu dem es womöglich nicht hätte kommen müssen, hätte der amerikanische Präsident Biden nicht eine so folgenschwere Hast an den Tag gelegt und sein Vorgänger nicht ein Abkommen mit den Taliban ausgehandelt, das im Grunde deren Rückkehr an die Macht vorzeichnete. Den Preis dafür bezahlen die Afghanen, die Vereinigten Staaten, deren Partner, Afghanistans Nachbarländer, der Westen insgesamt. Daran ändert auch nichts, dass die Rettungsmission, unter Inkaufnahme extremer Gefahr, eine logistische Großtat war. Dass noch immer Tausende darauf warten, ausgeflogen und gerettet zu werden, steht auf einem anderen Blatt."/yyzz/DP/he