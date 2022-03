Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Bidens Äußerung über Putin

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Bidens Äußerung über Putin:

"Dass das Weiße Haus den Präsidenten mit der Beteuerung korrigieren musste, Amerika strebe keinen Regimewechsel in Moskau an, ist mehr als peinlich. Biden hat Putin ein Propagandageschenk gemacht. Jede Bekundung, dem Westen gehe es um Demokratie und Völkerrecht, wird er mit Bidens "Geständnis" parieren. Dasselbe werden bald auch wieder jene Deutschen und anderen Westler tun, die Putins Verbrechen immer schon den Amerikanern in die Schuhe schieben wollten. Wegen dieses einen Satzes wird Putin zwar kaum sein Kalkül in den Verhandlungen mit der Ukraine ändern. . Biden hat aber die Einheit der Demokraten untergraben, die er zuvor so eindrucksvoll beschworen hatte. Erweckt Amerika den Anschein, in Washington werde entschieden, welcher Staatschef abgesetzt werde, dann ist das toxisch für seinen Führungsanspruch."/yyzz/DP/he