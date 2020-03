Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Corona-Krise/Finanzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Corona-Krise/Finanzen:

"Jede Stabilisierung der Wirtschaft und der Finanzmärkte setzt eine erfolgreiche Bekämpfung des Virus voraus. Bis dahin ist es Ziel der Politik, vor allem Banken und Unternehmen durch Bereitstellung von Liquidität am Leben zu erhalten. (...) Setzt sich die Krise fort, werden jedoch an den Finanzmärkten Spekulationen beginnen, ob alle hochverschuldeten europäischen Länder in der Lage sind, in einer Rezession gleichzeitig gegen das Virus und gegen steigende Anleiherenditen zu bestehen. Die hohen Bestände an Staatsanleihen in den Büchern vieler europäischer Banken sind ein Grund, warum derzeit die Kurse der Bankaktien so stark fallen. Es wäre fatal, darauf zu vertrauen, dass die Europäische Zentralbank ein weiteres Mal allein die Kastanien aus dem Feuer holen könnte."/yyzz/DP/fba