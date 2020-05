Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Demonstrationen

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Demonstrationen:

Es war wichtig, dass das Bundesverfassungsgericht klargestellt hat, dass unter Hinweis auf Corona das Demonstrationsrecht nicht komplett ausgesetzt werden kann. Aber es müssen - wie in anderen Zeiten auch - Auflagen beachtet werden (...). Wenn Kontaktverbote als unerlässlich zur Eindämmung der Pandemie gelten und das Gebot, sich nur im gemeinsamen Haushalt zu bewegen, gerade erst sanft gelockert wurde und folgerichtig auch sonst das Abstandsgebot im Mittelpunkt steht - so können doch nicht Massenzusammenkünfte auf Straßen und Plätzen beliebig erlaubt werden. Die Behörden werden einen schonenden Ausgleich finden müssen, damit die Polizei angesichts einer kaum überschaubaren Menschenmenge nicht in Verlegenheit gerät, die Regeln kompromisslos durchsetzen zu müssen oder Versammlungen aufzulösen./ra/DP/stk