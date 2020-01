Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu deutscher Klimapolitik

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu deutscher Klimapolitik:

"Der Klimawandel hat Wirtschaft und Politik eingeholt, und wer ihn noch aufhalten will, muss drastische Konsequenzen ziehen. So radikal dieser Wandel auch sein mag, der politische Werkzeugkasten bleibt aber der alte. Im Schatten der Klimadebatte öffnet sich deshalb der alte Gegensatz: Antikapitalismus gegen Marktwirtschaft. Dazwischen steht die deutsche Klimapolitik, die immer mehr den Treibern und Getriebenen gehorcht, die aus Ungeduld über mangelnde Fortschritte und aus Botmäßigkeit gegenüber Umweltaktivisten an immer neuen staatlichen Angeboten feilt. (...) Wie wenig Augenmaß derzeit herrscht, ließ sich kürzlich an den Reaktionen auf einen überraschend hohen Rückgang der CO2-Emissionen in Deutschland ablesen: Nicht der Emissionshandel wurde dafür gelobt, der es maßgeblich bewirkt hatte, sondern - das Wetter!"/al/DP/jha