Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Ema und AstraZeneca-Impfstoff

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schreibt zur Ema und zum AstraZeneca-Impfstoff:

(.) Kaum war die von vielen Missverständnissen und Übertreibungen genährte Mär vom angeblich für ältere Menschen unwirksamen Vakzin halbwegs vergessen, hat die Aussetzung der Impfungen neue Verunsicherung erzeugt. Gesundheitsminister Spahn stand unter Zugzwang, weil ein Nachbarland nach dem anderen die Impfungen gestoppt hatte. (.) Nicht nur das Virus, auch der Zweifel kennt keine Grenzen. Ohnehin werden die Fachleute noch lange nicht definitiv klären können, was die Blutgerinnsel im Einzelnen verursacht hat. Für den Befund der Ema, dass "der Nutzen einer Astra-Zeneca-Impfung die Risiken eindeutig überwiegt", wäre allerdings keine Pause nötig gewesen: Angesichts so vieler Corona-Toter und so weniger Thrombosefälle fällt die epidemiologische Abwägung leicht. Der Rest sind Plausibilitäten./yyzz/DP/eas