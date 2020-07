Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu EU und dem Corona-Gipfel

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung": zu EU und dem Corona-Gipfel

"... Schon in Brüssel wollte am Ende keiner als derjenige in die Geschichte eingehen, der mit dem Beharren auf seiner Maximalposition die EU mitten in einer Pandemie auch noch in eine existentielle politische Krise stürzte. Ins Positive gewendet, heißt das: Selbst jenen, denen es angeblich vor allem um den "nationalen Stolz" geht, bietet die EU immer noch zu viele Vorteile, als dass sie deren Zerbrechen riskieren möchten. Auf dem Corona-Gipfel kam es daher (noch) nicht zum großen Knall. Dass die Risse, die sich durch die EU ziehen, breiter werden, ist jedoch nicht mehr zu übersehen. ... Ob die schwer ramponierte "Magie des europäischen Projekts", von der Ratspräsident Michel nach dem Gipfel ... sprach, Bestand hat, wird ... davon abhängen, wie die Europäer durch die wirtschaftlichen Verwerfungen der Corona-Krise kommen. ..."